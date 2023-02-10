رعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس (الخميس)، ختام مسابقة «هاكاثون جدة الأجمل» بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ووكلائها والقيادات الإدارية، وذلك بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة، كما شاهد محافظ جدة والحضور فيلماً استعرض مراحل «مسابقة هاكاثون جدة الأجمل».

وفي ختام الحفل توّج محافظ جدة الفائزين بالمراكز الأربعة من أصل 160 مشاركا ومشاركة، حيث حصلت جامعة الملك عبد العزيز على المركز الأول في مسار المدن الذكية، فيما حصلت جامعة الأعمال والتكنولوجيا على المركز الثاني في ذات المسار، وفي مسار السياحة والفنون حصدت جامعة جدة المركز الأول وجاءت الجامعة العربية المفتوحة في المركز الثاني.

يذكر أن هاكاثون جدة إحدى المسابقات المنبثقة من مبادرة «جدة الأجمل» والتي تقدمها جامعة جدة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي السابع، تحت إشراف كرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي بالتعاون مع كلية علوم وهندسة الحاسب.

ويهدف هاكاثون جدة لتحقيق تطبيقات هواتف ذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية واكتشاف القدرات الرقمية لتتبناها الجهات التقنية البارزة لتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم بالإضافة إلى حوارات ودورات تدريبية تطويرية وذلك باستخدام البرمجة والذكاء الاصطناعي، ويشتمل هاكاثون جدة على مجالات التحدي في مساري «المدن الذكية» و «السياحة والفنون» وشهدت المسابقة مشاركة طلاب وطالبات جميع الجامعات والكليات في محافظة جدة والمهتمين.