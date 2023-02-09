نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، أمس الأربعاء 8 فبراير 2023م، ملتقى علماء ودعاة اليمن بمحافظة مأرب تحت عنوان (الخرافات الحوثية، أساليب إيرانية لتجريف الهوية اليمنية) بمشاركة المكونات الدعوية بالمحافظة.

ويهدف الملتقى إلى بيان الموقف الشرعي من الخرافات الحوثية، وكشف التبعية الحوثية للمشروع الإيراني نهجاً وسلوكاً، وتوسيع المشاركة الشعبية في التصدي للمشروع الحوثي، ورفع جاهزية المجتمع اليمني فكرياً وثقافياً.

وخلال الملتقى، نبه وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية الشيخ حسن عبدالله الشيخ إلى ما تقوم به مليشيا الحوثي من تلويث العقول، وتجريف المؤسسات التعليمية، وقسر الناس على الخرافة والأفكار المناقضة للدين والعرف والعادات.

من جانبه، حث وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح العلماء والدعاة على مواجهة مشروع التجريف الحوثي الإمامي، واستنهاض الهمم وتوجيه أبناء الشعب وتوعيتهم من خطورة الممارسات الحوثية.. معبراً عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، وكل العلماء والدعاة؛ على إقامة الملتقى في هذا المنعطف الخطير، الذي تعيشه اليمن.

وقُدمت في الملتقى ثلاث أوراق عمل، تناول في أولاها الشيخ عبدالرحمن الأعذل الموقف الشرعي من الخرافات الحوثية المستنسخة من الفكر الإيراني.. حيث استعرض ممارسات الجماعة الحوثية القائمة على الإغراق في الكذب ومحاربة الحقيقة والاعتماد على الخرافات، وأكبرها خرافة التمييز وادعاء الحق الإلهي المزعوم.

وفي الورقة الثانية، تحدث الشيخ عدنان الأقطل عن دور العلماء والدعاة في الكشف عن الخرافات الحوثية، موضحاً أن أهم أسباب انتشارها هو الجهل وقلة الناصحين، محذرًا من التأثيرات السلبية والكارثية للخرافة، وما تخلفه من اضطرابات نفسية وحيرة لدى الناس، وما تنتجه من غلو وتطرف، ورواج لأهل الدجل والشعوذة.

وفي الورقة الأخيرة، أوضح الشيخ عبدالله صعتر الواجب الرسمي والشعبي في الحفاظ على الهوية اليمنية، وقدم شكره لبرنامج التواصل مع علماء اليمن للقيام بهذه الفعاليات، مثمناً دور الأشقاء في المملكة في توحيد المكونات اليمنية، ليكونوا جبهة واحدة في مواجهة خطر المشروع الإيراني.

مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، تبذل جهوداً كبيرة في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي، والحفاظ على هوية اليمن، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل تحرير كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.