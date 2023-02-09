أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن منفذ جديدة عرعر البري على الحدود بين السعودية والعراق، استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من 125 ألف معتمر وزائر من جمهورية العراق، كاشفا أن العمل يجري لتطوير الصالة الجديدة للحجاج والمعتمرين في المنفذ، إذ ستكون جاهزة مطلع شهر رمضان المبارك القادم.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) بشأن التسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين العراقيين، إن بإمكانهم الاستفادة من منصة «نسك» للعمرة والزيارة، مشددا على أن السعودية مستمرة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية فيها في ظل التزامها التاريخي والأصيل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الربيعة: أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» دون اشتراط سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم من ضمنهم 33,690 حاجا من العراق.