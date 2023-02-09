تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض أمس، الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا.وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، بأنه سيتم جمع التبرعات من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكداً بأن الحملة تتضمن تنفيذ برامج متنوعة تشمل تدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة لإيصال المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، كما ستقوم فرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى مواقع الحدث، بالمشاركة مع الفرق التطوعية من الكوادر السعودية التي بذلت من وقتها وجهدها وخبرتها لتخفيف المصاب الجلل الذي حلّ بالأشقاء، مشيراً إلى تقديم مواد إيوائية وغذائية وصحية وفقاً لما يصدر من فرق تقييم الاحتياج الإنساني التي تضمنها التوجيه الكريم لمركز الملك سلمان للإغاثة والفرق العاملة الأخرى لدعم هذا التدخل. من جهته، دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إلى التبرع عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكداً بأن المركز جهة موثوقة أدّت أعمالاً جليلة في حملات إغاثية سابقة، وأنه لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة. عقب ذلك، زار الدكتور الربيعة والدكتور الشثري غرفة التحكم الخاصة بالحملة بالمركز، واطلعا على آلية استقبال التبرعات وعمليات التسجيل والتوثيق. ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الإلكتروني التالي: sahem.ksrelief.org/‏‏SYTR، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7780000500608018777776)، ويمكن أيضا تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.