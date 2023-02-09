استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، أمس (الأربعاء)، نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام كوانج هيو، والوفد المرافق.وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر جولة المشاورات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد دهلوي، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فو فييت.