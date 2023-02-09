أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس (الأربعاء)، تمكين الحجاج من التقديم على الحج عبر المنصّة الحكومية الموحدة «نسك حج»، في إطار الجهود المبكرة التي تبذلها المملكة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء نسك 2023، ورفع جودة الخدمات المقدمة بهدف إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية.وتتيح الخدمة الجديدة للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا بأكثر إمكانية التسجيل والحجز، والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل، إضافة إلى التعرف من خلال المنصة على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق،؛ كما تُقدم منصّة «نسك حج» حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات.وتدعم المنصة 7 لغات متنوعة، لتمكين الحجاج بالدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق من إنشاء الملف التعريفي وإدخال كافة بياناتهم، وفي المرحلة الثانية تتم إتاحة استعراض وحجز حزم الخدمات، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق منها، وإتمام عمليات الدفع للخدمات عبر (فيزا، ماستر كارد، التحويل البنكي، التحصيل النقدي من خلال مراكز الخدمات الموجودة في دول الحجاج – نظام سداد).يشار إلى أن الدول المشمولة في منصة «نسك حج» هي: فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، كندا، هولندا، بلجيكا، السويد، النمسا، أستراليا، بلغاريا، الأرجنتين، اليونان، جورجيا، سويسرا، قبرص، الدنمارك، فنزويلا، أوكرانيا، النرويج، ترنداد وتوباجو، فنلندا، كولومبيا، غويانا، سورينام، آيرلندا، رومانيا، كرواتيا، نيوزيلاندا، صربيا، البرتغال، بولندا، رينيون، المجر، بنما، تشيكيا، لكسمبورغ، باراغواي، المكسيك، تشيلي، مالطا، هايتي، بيرو، الدومنيكان، كوبا، جواتيمالا، السلفادور، أورغواي، جامايكا، كوستاريكا، نيكاراجوا، آيسلندا، إكوادور، بوليفيا وغرينلاند.