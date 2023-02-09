أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن حجم اقتصاد الظل في المملكة خلال الفترة الماضية، شهد انخفاضاً بفضل الحلول والمبادرات التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، والفاتورة الإلكترونية، وبعض التشريعات مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.وأشار الإبراهيم، خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن حجم اقتصاد الظل في المملكة عند نسبة قريبة من النسب في الاقتصادات المتقدمة وهي 15%.وبيّن أن معالجة اقتصاد الظل يزيد من جاذبية الاقتصاد، كما أن له أثراً على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وأثراً على البيئة التنافسية وبيئة العمل وتنظيمه.