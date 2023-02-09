أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، كان عن طريق الخطأ، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٧/١٧هـ، مؤكدة أنه تم إفهامهما المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعريفهما برسالة المسجد النبويّ، وقد أبديتا تفهمهما لإرشادات العاملين وعبرتا عن شكرهما وتقديرهما على ما وجدتاه من حسن التعامل.

كما تسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته، لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.

وتؤكد وكالة شؤون المسجد النبوي بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسخير الإمكانات كافة لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.