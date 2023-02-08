أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جائزتها للتميز والإبداع في مبادرة «متوهجون». وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أهمية الجائزة التي تأتي ضمن إسهامات الإدارة العامة لإطلاق المبادرات الاستثنائية بما يضمن تجويد العمل لدى المجتمع التعليمي وتشجيع إيجاد التعادل والتنافس الإيجابي بين أفراده، بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم لإيجاد التنافس بين منسوبي التعليم والسعي نحو الصدارة والتميز في البحث والابتكار العلمي.

وأضاف أن الجائزة تتكون من 6 فروع تتمثل في فرع الطالب المتميز، والمعلم المتميز، والتربوي المتميز، والموظف الإداري المتميز، إضافة إلى فئة التميز المدرسي، والتميز المؤسسي، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والمشرفين التربويين والمشرفات، والمعلمين والمعلمات، ووكلاء المدارس والوكيلات، والموجهين الطلابيين والموجهات، ورواد النشاط الطلابي والرائدات، والموظفين الإداريين والموظفات، والمدارس الحكومية والأهلية، عبر جوائز تزيد قيمتها على 150 ألف ريال.