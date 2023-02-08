أكد أمير منطقة الباحة ⁧‫الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن التحول الرقمي منطلق لتحقيق الاحترافية الإدارية بالالتزام الفعلي وليس مجرد كلام، مشيداً خلال تدشين (منصة تكامل) للربط الإلكتروني بحضور المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات ماجد الغباشي، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس فيصل فاضل الغامدي بما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين من سن التشريعات لتنظيم التحول الرقمي، وإنشاء (هيئة الحكومة الرقمية) التي توجّه وتراقب وتقيّم التحول من خلال التطبيق العملي. ونوّه الأمير حسام بن سعود بما تعيشه المملكة من مرحلة تحول سريعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تعمل على مواكبة التغيير الذي يعيشه العالم في وقتنا الحاضر تحقيقاً لرؤى وطموحات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.

فيما اطلع أمير منطقة الباحة خلال استقباله أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط ووكيل الأمين للاستثمار المهندس صالح بن شيبان، على تقرير المشروعات الاستثمارية والعقود التي تم توقيعها أخيرا، والفرص المعروضة والمتنوعة بين مخططات خدمية وفنادق ومنتجعات سياحية وترفيهية ومحال تجارية ومطاعم، وأنشطة تعليمية وصحية ورياضية.

وأكد أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع البلدي وغيره من القطاعات الواعدة بالمنطقة، وما توفره الجهات المعنية من تسهيلات لدفع عجلة التنمية وتعزيز النهضة الاقتصادية بالمنطقة.

وثمن السواط اهتمام الأمير حسام وحرصه على دعم القطاع البلدي بالمنطقة، ومتابعة طرح الفرص الاستثمارية لنحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار للاطلاع على الفرص التي يتم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.

فيما رعى أمير منطقة الباحة مهرجان البن الأول ودشن فعاليات (شتاء الباحة) في نهاية جولته التفقدية لمحافظات القطاع التهامي، للوقوف والإشراف على سير العمل الإداري، واللقاء بالمواطنين والمواطنات.