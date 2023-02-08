كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن العمل الإنساني للسعودية لا يرتبط بالسياسة، وهذا معلن منذ أن أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المركز، حيث أكد أن العمل الإنساني السعودي لا يرتبط بأي أجندة دينية أو سياسية أو عسكرية، فمنذ إنشاء المركز وحتى اليوم يعمل المركز على تخفيف معاناة الشعب السوري دون ربط ذلك بأي أجندات معينة.

وقال الربيعة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان إطلاق الحملة الشعبية السعودية لدعم المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا، اليوم (الأربعاء)، أن هذه الحملة هي امتداد للعمل السابق للمركز، لتخفيف مصاب الأشقاء في سورية بصرف النظر عن مواقعهم، وقال «يهمنا المصابون دون النظر لأي ارتباط سياسي بذلك، سنصل لإخواننا في سورية في كل المناطق السورية من خلال عملنا القائم مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية، وأؤكد أن التواصل قد بدأ مع المنظمات العاملة في سورية قبل إطلاق الحملة».

وشدد الدكتور عبدالله الربيعة، على أن المركز لن يستقبل التبرعات النقدية والعينية، بل سيكون التبرع إما عن طريق تطبيق «منصة ساهم» المخصصة للتبرعات، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أو التحويل على الحساب البنكي الخاص بالمركز، أو بالاتصال المباشر عن طريق إرسال الشيكات.