كشف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) أن محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، سجلت أدنى درجة حرارة من بين المدن والمحافظات السعودية، إذ بلغت درجة الحرارة العظمى 8 درجات، ودرجة الحرارة الصغرى «صفر» درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره استمرار تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة، فيما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكوّن الصقيع على أجزاء منها، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان - الظهر). كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق السعودية خصوصا شرق ووسط المملكة. ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.