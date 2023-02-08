أعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين السريع، وقوع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند نحو الساعة 2:00 صباح اليوم (الأربعاء) 8 فبراير 2023، عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم أنه لم ينتج عن الحادث وفيات، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، وفورا تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.