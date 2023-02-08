رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، اجتماع مجلس نظارة الوقف.واستعرض الاجتماع أعمال أمانة الوقف والمشاريع المنجزة والخطط المستقبلية، وميزانية العام المنصرم 2022، واعتماد ميزانية العام الحالي.وناقش المجلس آخر المستجدات المتعلقة بأملاك الوقف في عدد من المحافظات، كما جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.