أصيب 36 شخصاً في حادثة انقلاب حافلة، وباشرت الجهات المعنية الموقع، ونقل الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى السليل العام لتلقي العلاج اللازم.وراوحت الإصابات بين الكسور والكدمات والجروح السطحية، ليتم تنويم 26 مصاباً، منهم حالة واحدة حرجة، ومغادرة 10 أشخاص بعد أن قُدم لهم العلاج والرعاية اللازمة حتى استقرت حالاتهم.واستنفر مستشفى السليل العام كامل جهوده وكوادره الطبية والفنية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية العاجلة لهم، والخدمات اللازمة لعلاج الحالات ومتابعتها لضمان استقرارها.