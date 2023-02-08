اتفق عدد من سكان حي ضاحية الجبيل على خطر أحد الطرق السريعة المجاورة لحي غرناطة، مؤكدين لـ«عكاظ» أن الطريق يعرِّض حياة مرتاديه للخطر؛ بسبب كثرة الشاحنات نهاراً وعدم إنارته ليلاً، وطالبوا سرعة تدخل الجهات المعنية لوضع حلول عاجلة حفاظاً على سلامتهم.وقال خالد الحربي: نعاني من ضيق الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالعزيز والحي الرابع في ضاحية غرناطة.. الطريق مزدحم بالشاحنات ويشكل خطراً على السلامة المرورية، ووقعت في الفترة السابقة عدد من الحوادث التي أسفرت عن وفيات وإصابات.واتفق مع عبدالله المطرفي، وأضاف: يوجد بالقرب من الطريق مشاريع، وهذا ما زاد كثرة الشاحنات، ونأمل من الجهات المسؤولة وضع حلول عاجلة بفتح البوابات على الجهة الأخرى القريبة من الطريق لتقليل خروج ودخول الناقلات من هذا الطريق، ونتمنى أن يتم تطوير الطريق وإنارته فهو يعتبر شرياناً مهماً للجبيل.حلول مقترحة:نقل بوابات الشركات إلى طريق الدمام - الجبيل