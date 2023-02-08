«الأفضلية لمن بداخل الدوار».. يطلع عليها السائقون ويسمعون عنها في الطائف، لكنهم لا ينفذون الشعار على أرض الواقع، وتنتج عن التجاوز مشادات وشجار بين اللاهثين إلى الدوار، في الوقت الذي أكد المرور على حسابه في تويتر «أن عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار مخالفة». وينتهز بعض السائقين عدم وجود إشارات أو دوريات في تجاوز من بداخل الدوار. ويطالب عدد من قائدي المركبات بتطبيق العقوبات المقررة على مخالفي الدوار، على أن يسبق ذلك توعيتهم وإرشادهم بأهمية منح الأولوية لمن بداخل الدوار. واعتبر علي الغامدي تثقيف السائقين مطلباً مهماً يجب على المرور القيام به بزرع لوحات إرشادية حتى يكون هناك احترام للطريق؛ لأن ما نراه اليوم في بعض المواقع أمر مؤسف ليس في الميادين فحسب، بل في بعض المسارات، إذ تقف بعض المركبات في المسار الأيمن عند الانعطاف لليمين عن جهل خشية المخالفات، ما يتطلب زيادة التوعية للسائقين في المواقع كافة.واعتبر العديد من قائدي المركبات أن التوعية مطلب من خلال تنفيذ الورش واللقاءات والمنشورات التعريفية لبعض المخالفات التي تُرتكب.