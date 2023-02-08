عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس (الثلاثاء)، بين وفدين من مملكة البحرين ودولة قطر.

ورأس وفد مملكة البحرين وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، فيما رأس وفد دولة قطر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقاً لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية، الصادر في الخامس من يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.

وأكد الجانبان أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين، بما يعزز العلاقات الأخوية، ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.