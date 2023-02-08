دشن أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات، أمس، حفل انطلاق ملتقى لقاءات حائل 2023. وشدَّد أمير منطقة حائل على أهمية تعزيز وتطوير العلاقة مع جميع أطراف العمل، وبذل كل الجهود للتعاون المثمر؛ للوصول إلى نتائج محققة على أرض الواقع، يستفيد منها أبناء وبنات عروس الشمال، داعياً في الوقت ذاته أبناء وبنات المنطقة إلى زيارة الملتقى والاستفادة من العروض والأعمال المقامة، والتعرف على برامج ومحفزات الدعم والتمكين.

عقب ذلك كرَّم راعي الحفل الشركاء والرعاة لملتقى لقاءات حائل؛ نظير جهودهم وإسهاماتهم في دعم مسارات تدريب وتأهيل القوى الوطنية للالتحاق بسوق العمل.

كما رعى توقيعَ عقود عمل على هامش أعمال وفعاليات الملتقى الذي يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ودعم البرامج التدريبية، وتعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص.