أطلق مدير مكتب التعليم بجنوب جدة بخيت الزهراني معرض (فنون تطوعية) بحديقة بحيرة الأربعين بمحافظة جدة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وجمعية الثقافة والفنون بجدة، وبحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية طواشي كناني، ومديري مكاتب التعليم، وعدد من المشرفين التربويين.وضم المعرض 70 لوحة فنية من أعمال طلاب مدارس المكتب.الزهراني أوضح أن المعرض يهدف إلى تنمية المواهب الطلابية في المدارس، ونشر ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب، والمشاركة المجتمعية بشتى أنواعها.وأثنى على الجهود المبذولة من قسم التربية الفنية بالمكتب ممثلاً في المشرف التربوي فهد الغامدي، وزملائه المعلمين، والطلاب.