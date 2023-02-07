أوضح رئيس مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم في جدة (تراحم) المستشار أحمد الحمدان، أن المبادرة التي يحتضنها كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، ويجري تنفيذها في إصلاحيات منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع القطاع الخاص تهدف إلى تأهيل النزلاء وإخضاعهم لبرامج تدريب تمكنهم من أن يكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين بعد قضاء محكومياتهم، من خلال تدريبهم على إصلاح وصيانة المعدات الثقيلة.ولفت إلى الاهتمام بالمحكوم عليهم من السجناء، وتقويم سلوكهم، وبناء شخصياتهم؛ ليتمكنوا من التعايش السليم مع المجتمع والعودة إلى أحضانه؛ سعياً لترسيخ مفهوم القدوة الحسنة، وبناء مواطن صالح قادر على تخطي كل عقبات الماضي، فضلاً عن تأهيلهم مهنياً، إضافة إلى توفير مصادر الرزق المستدام لهم من خلال تهيئة فرص العمل والانخراط في المجتمع.وأشار الحمدان إلى شكره وتقديره لما تجده لجنة «تراحم» من دعم كبير من أمير منطقة مكة، ونائبه ومحافظ جدة لتأهيل وتدريب ورعاية نزلاء الإصلاحية.وقال: «الأمير خالد الفيصل أشاد بالدور المجتمعي التي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة، في إطار إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة تأتي انطلاقاً من التعاون مع القطاع الحكومي والخاص لتدريب وتأهيل النزلاء على المعدات الثقيلة».وأضاف: «من حقوق النزلاء أن يندمجوا معنا في مجتمع متعاون متكاتف، وهو ما يحقق أسمى وأهم أهداف لجنة تراحم للتحول من الرعوية إلى التنموية عن طريق برامج التدريب والتأهيل».يذكر، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشن أمس الأول، مبادرة لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات في عدد من البرامج، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء علي عبدالهادي القحطاني، ورئيس مجلس إدارة تراحم جدة المستشار أحمد الحمدان، والمشرف العام على كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة الدكتور فهد العطري، والمدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم جدة) وليد الأحمدي، ورجل الأعمال مسعد بن سمار، وعدد من منسوبي «تراحم».