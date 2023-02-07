استقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم رئيس غرفة الطائف غازي مستور القثامي المعين حديثاً، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام غرفة الطائف دسمان بن حمدان الفقيه. ‏

ونوه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة لقطاع ‏المال والأعمال، مؤكداً أهمية دور الغرفة عبر تقديم أفضل الخدمات ‏للرقي بقطاع المال والأعمال والحركة التجارية بشكل عام.

وثمن رئيس الغرفة لمحافظ الطائف دعمه المستمر لكل ما يسهم في برامج التنمية ‏وتنامي القطاع الاقتصادي بالمحافظة، مشيراً إلى أن توجيهاته ‏ستشكل دافعاً لتقديم المزيد لخدمة المنطقة في قطاع المال والأعمال.