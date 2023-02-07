أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التوظيف في 6 مسارات لحملة الماجستير والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات عبر برنامج تأهيل المتميزين.

وأوضحت وزارة المالية أن شروط الالتحاق هي أن يكون سعودي الجنسية، وأن لم يمضِ على عام التخرج أكثر من 4 سنوات، و لا يقل معدل التخرج عن 4/5 أو 3/ 4، و الانتظام دراسيا، والحصول على معدل 5 في اختبار الايلتس أو ما يعادله، ومعادلة الشهادات الخارجية، والتفرغ الكامل، واجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن مسارات البرنامج هي: المسار المالي، ومسار الاستراتيجية وإدارة الأعمال، ومسار الاقتصاد والعلاقات العامة، ومسار الهندسة وإدارة المشاريع، ومسار البيانات وذكاء الأعمال والأمن السيبراني، والمسار القانوني.

وبينت الوزارة أن التقديم للوظائف عن طريق الرابط: https://mof.gov.sa/about/Pages/excellenceprogram.aspx