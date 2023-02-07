عزز مجلس الشورى التوجه العام للدولة نحو الشراكات البينية بين المملكة، والدول الشقيقة والصديقة. وصوّت المجلس في جلسته العادية العشرون من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان.

وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس الأسرة في المملكة، والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة السياحة والنقل الدولي في حكومة باربادوس للتعاون في مجال السياحة.

وصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال السياحة.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال السياحة.

وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.