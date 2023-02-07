ترأس القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في العاصمة التركية (أنقرة) محمد الحربي، فريق عمل في مدينة أضن؛ لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

وأعربت السفارة عن أملها من الموجودين في تلك المناطق سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة 00905495646655.



وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد أكدت أنها لم تتلق أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة الموجودين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.



وفي السياق، اطمان الملحق الثقافي السعودي لدى تركيا الدكتور فيصل أسره، على جميع الطلاب والطالبات السعوديين في تركيا، مؤكدا أن أوضاعهم ممتازة، مقدما شكره لولاة الأمر على جميع ما يقدم لهم من دعم واهتمام ورعاية.