بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع تركيب الفواصل الزجاجية لعددٍ من المساجد والجوامع بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وقد بلغ عدد المساجد في المرحلة الأولى 100 مسجد، على إجمالي مساحة تبلغ 18,950 مترا مربعا.

ويهدف المشروع إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل للأجهزة الكهربائية ووحدات التكييف بالجوامع والمساجد المستهدفة في هذه المرحلة، حيث يأتي ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة للعناية ببيوت الله والمحافظة عليها؛ بما يهيئ الأجواء المناسبة للمصلين كي يؤدوا العبادة بكل طمأنينة وسكينة، ويأتي ذلك على تأكيد رسالة الوزارة بتوفير أعلى معايير الجودة والمواصفات لمواكبة رؤية السعودية 2030.