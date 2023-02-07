بلغ عدد المعتمرين القادمين للمملكة لأداء العمرة حتى أمس الأول منذ بداية العام الهجري، حسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الحج، أكثر من 4.5 مليون، ووصل عدد التأشيرات الصادرة نحو 5 ملايين تأشيرة، وعدد الواصلين عبر المنافذ الجوية أكثر من 4 ملايين، بينما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية نحو نصف مليون، وعبر المنافذ البحرية 3,675.وكانت الجنسيات الأكثر إقبالاً على العمرة الجنسية الإندونيسية، إذ بلغ عددهم ١,٠٠,٥,٢٦٥، فيما حلّ المعتمرون من الجنسية الباكستانية ثانياً بنحو ٧٩٢,٢٠٨، وجاء في الترتيب الثالث الجنسية الهندية وبلغ عددهم ٤٤٨,٧٦٥، وجاء في الترتيب الرابع الجنسية المصرية بنحو ٣٠٦,٤٨٠، وجاء المعتمرون العراقيون في الترتيب الخامس بنحو ٢٣٩, ٦٤٠، وحلّ المعتمرون من الجنسية البنجلادشية في المركز السادس بنحو ٢٣١,٠٩٢.وبلغ عدد الواصلين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ١,٢٧٠,١١٢، ووصلت أعداد تأشيرة الزيارة الإلكترونية ٦٨٣,١١٦.