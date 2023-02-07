نفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر يناير الماضي، نتج عنها 198,408 عمليات فحص في أنشطة النقل البري، منها 195,786 عملية فحص لمركبات النقل، و796 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1,826 زيارة. كما نفذت الفرق الرقابية 2,132 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و7 زيارات لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة. ورصدت الهيئة، خلال حملاتها على أنشطة النقل البري، 38,359 مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 14,387 مخالفة، بينما سجلت الفرق 52 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي ديسمبر 90%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 97%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل، ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وسجل نشاط الأجرة (منشآت) أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار (أفراد)، والنقل التعليمي والمختص.يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر يناير، حيث بلغت 15,352 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 11,729 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية لتسجل 4,550 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,872 مخالفة.