بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس، في مسقط، مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، بمقر الخارجية العُمانية، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية وزير المكتب السلطاني بسلطنة عُمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.كما زار الأمير فيصل بن فرحان، أمس المتحف الوطني العُماني، واطلع على ما يقدمه المتحف من إبراز للتراث العُماني، مستمعاً إلى شرح عن ما يحتويه المتحف من صناعات حرفية وتراث معماري ووثائق ومخطوطات وأدوات ووسائل متصلة بعلوم البحار، وكذلك الملاحة البحرية والأدوات والوسائل الزراعية التقليدية.