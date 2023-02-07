وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية ليغدو نظاماً أكثر مرونة في خدمة المزارعين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويرفع كفاءة الناتج المحلي، وينمي الغطاء النباتي، ويوثق دورات الإنتاج المعتمد على اليد العاملة الوطنية.وناقش المجلس، في جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.وصوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة حول منح المملكة صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، ووافق على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية في مجال الاقتصاد الرقمي. واطلع المجلس على تقرير مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، وصوّت بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم.ووافق مجلس الشورى على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة المياه والزّراعة والبيئة، بشأن انضمام المملكة لمنظمة البُن العالمية.ووافق على مشروع مذكرة تفاهمٍ للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي ووكالة السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا.