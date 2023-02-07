رفض فهد الحربي، والد «نادر»، ضحية كسر العضد المنوّم في غيبوبة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، توصية وطلب الأطباء بنقل نجله إلى أحد المستشفيات الخاصة، بذريعة عدم توفر سرير عناية قصوى. وخيّر الأطباء بين نقله إلى مستشفى حكومي متقدم أو إبقائه في المستشفى ذاته مع توفير سرير عناية قصوى للمصاب، مشيراً إلى أن نجله المصاب تعرض لإصابة بالعضد في المستشفى، وبرر الأطباء ذلك بأنها نتيجة العلاج الطبيعي، وقال، إن نجله يعيش الآن بنصف جمجمة منذ نحو شهر، ويعيش بحالة حرجة في ظل سوء التغذية التي يعاني منها و«سوء النظافة»، على حد وصفه. وأشار الحربي، إلى أن نجله لا يخضع إلى تنظيف مستمر، الأمر الذي قد يعرضه إلى التلوث خصوصاً أن نصف جمجمته مفتوح. وأضاف، أن المستشفى تقدم بطلبات عدة لعدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال نجله بقصد التخلص منه «أنا متمسك بالرفض خوفاً من تدهور صحته أكثر بالمستشفيات الخاصة، أطالب بتوفير سرير عناية قصوى لابني نادر بالمستشفى».وأعرب الحربي، عن تخوفه من تعرض نجله إلى نزيف جديد بسبب جمجمته المفتوحة، لا سيما أنه يعيش حالياً على أجهزة التنفس الصناعي من الحلق والتغذية من الأنف، ووجوده في قسم العناية المخففة قد يعرضه إلى مخاطر ومضاعفات.يشار إلى أن «عكاظ» نشرت الأحد الماضي، تقريراً عن الحالة التي تعرض لها نادر تحت عنوان (كسر عضد منوم في غيبوبة.. والصحة لـ«عكاظ»: السبب ترقق العظم)، وتتلخص الواقعة في اتهام الأب للمستشفى بالإهمال، أعقبه بتقديم شكوى طلب فيها التحقيق في ما تعرض له نجله. وطبقاً للوقائع التي سردها الحربي لـ«عكاظ»، فإن نادر تعرض لطلق ناري خاطئ استقر في الجمجمة وأجريت له جراحة نجحت في استخراج الرصاصة وحدد له موعد مراجعة بعد أسبوع وخضع لأشعة ورنين مغناطيسي، وأصيب بحساسية في كامل جسده مع تقيؤ، وأعقب ذلك دخوله في غيبوبة بعد تعرضه لنزيف في المخ وخضع لجراحتين وانتكست حالته.في المقابل، أوضح التجمع الصحي الأول لـ«عكاظ»، أن المريض وصل إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد تعرضه لإصابة بالرأس وخضع لأكثر من جراحة واستعاد وعيه، وتبين وجود كسر في العضد الأيمن بموضع به ترقق في قشرة العظم، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية.