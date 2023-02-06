أغلق مرور منطقة المدينة المنورة، 4 طرق رئيسية مؤدية للمسجد النبوي الشريف، وذلك استكمالاً لمشروع «رؤى المدينة» القابضة، حيث شملت عمليات الإغلاق طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الواقع بعد نفق تقاطع الطريق مع طريق الأمير عبدالمجيد، وطريق المطار من أمام مؤسسة النقد، وإغلاق جزءين من طريق الملك فيصل المحيطة بالحرم النبوي.من جهته، نوه مرور المدينة، على الراغبين بالذهاب إلى المسجد النبوي سلك طريق الملك فهد أو طريق سلطانة أو طريق أبو بكر الصديق «السلام» أو طريق عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- أو طريق الأمير عبدالمحسن «قربان»، لافتاً إلى أن ما يجري من تحويلات وإغلاقات هو أمر وقتي سينتهي بعد زمن يسير، داعياً مستخدمي الطرق بأن يكونوا عوناً وشركاء في تيسير الحركة المرورية خلال الفترة القادمة.