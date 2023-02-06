استقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس (الأحد)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية دولة الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح.ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.واستعرض الاستقبال العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.كما التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بمقر وزارة الخارجية الكويتية. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشرف الأمير فيصل بن فرحان، مأدبة الغداء التي أقامها وزير خارجية دولة الكويت تكريماً له.