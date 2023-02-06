منحت وزارة التعليم مديري التعليم صلاحية تأخير ساعة الاختبارات أو تقديمها بما يتناسب مع الأحوال الجوية، والظروف الطارئة ووضع جداول الاختبارات بعناية تامة ومشاركة الطلاب في إعدادها على أن تنسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يرهق الطلاب وألا يختبر الطالب في أكثر من مادتين في اليوم الواحد، في جلستين منفصلتين.وأكدت الوزارة، في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات أن الاختبارات الشفهية والمعملية تجرى في الأيام الثلاثة الأولى التي تسبق الاختبارات التحريرية على أن تكون ضمن اليوم الدراسي على أن تبدأ الاختبارات الساعة السابعة صباحاً في فصل الصيف والسابعة والنصف في فصل الشتاء. وأكدت على كافة مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمراحلها الثلاث على أهمية إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية ويشمل المواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد التي لها جانبان.وشددت الوزارة، على ضرورة إدراج الجدول بعد اعتماده من مديري ومديرات المدارس في نظام «نور» الإلكتروني وإعلانه وتسليم كل طالب وطالبة نسخة من الجدول قبل وقت كاف من بدء الاختبارات.وأوضح الدليل، أن موعد خروج جميع الطلاب من المدرسة أيام الاختبارات يكون بعد الانتهاء من الاختبار وفي وقت موحد، ويمنع خروجهم بين الفترتين، وعلى مدير المدرسة إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروجهم، ويكلف منسوبو المدرسة بالمناوبة طيلة أيام الاختبارات حتى انصراف آخر طالب.