نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تعرض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية من يوم غد (الإثنين) وحتى يوم الجمعة المقبل، تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وهطولاً لأمطار خفيفة وانخفاضاً في درجات الحرارة وتكوناً للصقيع.

وتتأثر مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والحدود الشمالية ابتداء من يوم غد (الإثنين) وحتى الأربعاء المقبل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.

كما تشهد الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك من الثلاثاء إلى الجمعة ارتفاعاً للأمواج تصل إلى أكثر من مترين ونصف، في حين يتكون الصقيع يوم الأربعاء المقبل على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة وتنخفض درجات الحرارة ابتداء من الخميس على منطقتي الرياض والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد، بالجميع، متابعة قنوات التواصل الخاص التابعة للمركز للتعرف على المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، واتباع تعليمات الجهات المعنية.