أكد عميد كلية العلوم بجامعة الملك سعود الدكتور زيد بن عبدالله العثمان أن المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم 2023 في دورته الخامسة التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير تحت شعار «العلوم لمستقبل زاهر» سيتميز بمشاركة المتحدثين العالميين الحائزين على جوائز عالمية كجائزة الملك فيصل العالمية وهي جائزة مرموقة وذات سمعة عالية، وعلماء كبار يمثلون 88 دولة من ضمنهم البروفيسور عمر ياغي، وسيحظى بمشاركة 42 متحدثا رئيسيا في محاور المؤتمر، إضافة إلى نحو 30 متحدثا في محاور أخرى، مشيراً إلى أن المؤتمر يتضمن 800 محاضرة عامة وتخصصية، وهناك فعالية المعلقات الجدارية بنحو 300 معلق جداري يشارك فيها باحثون من مختلف بقاع العالم وأيضا طلاب وطالبات دراسات عليا، كما أن هناك نحو 27 ورشة عمل متخصصة يقدمها متخصصون من الداخل والخارج، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي تشارك فيه دور نشر عالمية وهيئات وجهات حكومية ومن القطاع الخاص، تساعد في إثراء المعرض وأيضا في توجيه بوصلة البحث العلمي وفي توظيف الخريجين.

وأوضح الدكتور العثمان أن المؤتمر سيناقش 8 محاور رئيسية و20 محورا فرعيا تقريبا، تتناول أهم توجهات الدولة، تتضمن الطاقة والطاقة المتجددة، التعدين والاستثمار فيه، والصحة العامة، والبيئة، والمرأة ودورها في العلوم، لافتاً إلى أن المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم يجيئان بمبادرة من كلية العلوم وبدعم من جامعة الملك سعود وموافقة وزارة التعليم، وذلك في سياق الدعم اللا محدود من حكومة المملكة والخاص بتطوير البحث والابتكار، وأيضا في سياق مبادرة ولي العهد في التطلعات والأولويات التي أحدثت دعما وحراكا عالميا، وشاءت كلية العلوم أن تقوم بهذه المبادرة لدعم البحث العلمي.