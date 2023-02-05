دشن مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم عيادات جمعية زارعي القوقعة بمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة؛ بحضور مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة اللواء الدكتور أحمد البريدي، ومدير تجمع المدينة المنورة الصحي بالنيابة الدكتور عماد سلامة، ورئيس مجلس إدارة جمعية أسمعك والرئيس التنفيذي لمدينة طيبة للتربية الخاصة فهد الإمام.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن جمعية أسمعك افتتحت أربع عيادات وستعمل على تأهيل أبنائنا من زارعي القوقعة وستتكفل بتأهيل وتدريب الأخصائيين والأخصائيات.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية اسمعك نايف بن عوض الوسمي، بأن العيادات تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل السمعي واللغوي والأكاديمي لزارعي القوقعة بمنطقة المدينة المنورة والمحولين من الجمعية للمساهمة في تحقيق الأهداف المجتمعية في مسارات مجال التأهيل اللفظي والسلوكي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الجمعية في توفير خدمات التأهيل لزارعي القوقعة على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن جمعية أسمعك لديها عيادات تأهيل في كل من الرياض ومكة المكرمة ومنطقة الجوف لتنظم لها عيادات التأهيل في المدينة المنورة.

من جهته ذكر الرئيس التنفيذي لمدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة فهد الإمام أن التوجيهات الإستراتيجية لمدينة طيبة تتضمن توفير خدمات تأهيل الأطفال على أعلى مستوى، موضحا أن مثل هذه الشراكات تميزاً تضاف لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة.