دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، مبادرة لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات في عدد من البرامج، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف المبادرة التي يحتضنها كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة ويجري تنفيذها في إصلاحيات منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تأهيل النزلاء وإخضاعهم لبرامج تدريب ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين بعد قضاء محكومياتهم من خلال تدريبهم على إصلاح وصيانة المعدات الثقيلة. وتهدف المبادرة إلى الاهتمام بالمحكوم عليهم من السجناء، وتقويم سلوكهم، وبناء شخصياتهم، ليتمكنوا من التعايش السليم مع المجتمع والعودة إلى أحضانه؛ سعياً لترسيخ مفهوم القدوة الحسنة، وبناء مواطن صالح قادر على تخطي كل عقبات الماضي، فضلا عن تأهيلهم مهنيا، وتوفير مصادر الرزق المستدام لهم من خلال تهيئة فرص العمل والانخراط في المجتمع.