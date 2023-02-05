تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع تقرير «عكاظ» عن «أمطار مكة الموسمية.. معاناة متكررة وحلول لا تجدي»، وأبلغ مدير الاتصال المؤسسي ممدوح الدهاس أن الأحياء توجد بها شبكة قائمة وتم تنفيذ عدد من مشاريع التحسين من الوزارة، وحاليا اعتمدنا حزمة عاجلة من مشاريع رفع الكفاءة والتطوير للشبكات القائمة؛ ومنها حي الشهداء وحي الزاهر وشارع قصر الضيافة.وأضاف الدهاس أن الأمانة طرحت عدداً من المشاريع لمعالجة العديد من المواقع الحرجة؛ ومن ضمنها حارة الوفيان، وهي تحت إجراء الترسية، وتوقيع العقود مع عدد من الشركات المتخصصة سيكون لها الأثر الفعال في معالجة المواقع المرصودة، وسيكون لها دور كبير في رفع معاناة سكان تلك الأحياء ومتوقع بدء أعمال المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.