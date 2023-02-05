وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدداً من أماناتها، بإنشاء مقابر لغير المسلمين لتسهيل سرعة إجراءات دفن الأموات منهم، بدلاً من نقلهم إلى مقابر محددة، كمثيلاتها الموجودة في محافظة (جدة) وغيرها، كما كان الأمر عليه في السابق. ووفق مصادر مطلعة، فإن الوزارة حدّدت مواصفات لهذه المقابر خلافاً لمقابر المسلمين.من جهتها، أعلنت أمانة الطائف، أن إدارة «إكرام الموتى» بها عقدت اجتماعاً مع نخبة من المختصين بوزارة الصحة؛ لمناقشة المواضيع المتعلقة برحلة المتوفى، وآلية تطويرها بما يحقق الراحة لأهالي الموتى، ضمن خطط تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين.وتسعى الأمانة من خلال تطوير رحلة المتوفى لتجهيزات القبور وإمكانية حصول ذوي المتوفى على شهادات دفن فورية عبر خدماتها الإلكترونية بكل يسر وسهولة خلافاً لشهادات الوفاة التي تصدر من مستشفيات وزارة الصحة.وتعمل الأمانة على تجهيز المقابر بشكل يومي لتوجيه الدفن بها، إضافة لرفع سور عدد من المقابر وإنشاء أخرى جديدة بكل خدماتها من الحفر والمغاسل ومستلزمات الكفن ونظافة المقابر من الأشجار، وترقيمها ليسهل على أهل الموتى معرفة أماكن قبور موتاهم عند الزيارة والسلام عليهم لاحقاً.