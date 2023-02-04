أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 حتى 1444/7/10 الموافق من 2023/1/26 حتى 2023/2/1 عن ضبط 16,288 مخالفاً، منهم 9343 مخالفاً لنظام الإقامة، و4107 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2838 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 488 شخصاً، 63% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و7% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 17 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ومن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 24,246 وافداً مخالفاً، منهم 22,131 رجلاً، و2115 امرأة، في حين تمت إحالة 16,624 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1754 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,552 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.