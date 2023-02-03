تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وكان في استقبال أمير منطقة الرياض لدى وصوله رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين، وقد وصل في معية أمير الرياض مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد عزف السلام الملكي ثم بُدئ الحفل الخطابي بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان كلمة قال فيها: «إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو خير تطبيق لأمر المولى عز وجل للنظر والتفكر في جمال وعظمة خلق هذه الأنعام».

وأضاف: «خلال 45 يوما هي مدة المهرجان يتنافس إخواني ملاك الإبل على امتلاك أجمل ألوانها الستة في تسابق فريد يحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم الحكيم سلمان بن عبدالعزيز، ومن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم، مرتكزاً على استثمار المخزون التاريخي الهائل وأصالة الموروث العظيم للمملكة ليصبح للأصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة».

وكشف ارتفاع مجموع الإبل المشاركة من 24 ألفاً في النسخة السادسة الى 35 ألفاً في النسخة السابعة، كما ارتفع عدد المشاركين من 1900 مشاركٍ في النسخةِ السادسة إلى 2200 مشاركٍ في النسخةِ السابعة، وارتفع مجموع الإبل المشاركة من 24 ألفاً في النسخة السادسة الى 35 ألفاً في النسخة السابعة. وأشار إلى تضافرِ الجهودِ ودقةِ تحديدِ الأهدافِ ليصبح هذا الموروثُ الأصيلُ أحدَ أهم مكوناتِ القوةِ الناعمةِ التي تصدرُهَا المملكةُ لكلِ دولِ العالمِ. وهدف نادي الإبل في تحويل القطاعِ إلى منظومةٍ اقتصاديةٍ متكاملةٍ ينتفعُ بها أبناءُ هذا البلد الكريم وحتى على مستوى العالم.

عقب ذلك استمع أمير الرياض والحضور إلى قصيدة الشاعر سلطان بن بتلاء، ثم شاهد والحضور فيلماً ومشهداً درامياً عن اهتمام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - بالإبل، بعدها عرض المنقيات الفائزة في بيرق المؤسس في فئات (الوضح والصفر والشعل والمجاهيم) والمنقيات الفائزة في سيف الملك فئتي (الشقح والحمر) وأوبريت (شداد الهمم).

وكرم الأمير فيصل بن بندر الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وذلك على النحو التالي:

- هجن الشحانية، فئة (زمول مفتوح) تسلمها جابر سالم جابر علي فاران.

- سليم مسلم قنزول العامري، فئة (زمول عام) تسلمها سالم مسلم قنزول العامري.

- منصور سعد محمد الاحبابي، فئة (حيل عام)، تسلمها حمد سعد محمد الاحبابي.

- هجن الشحانية، فئة (حيل مفتوح)، تسلمها محمد سالم جابر علي فاران.

- عايض بن رفعان القحطاني فئة (سيف المؤسس).

وتفضل أمير الرياض بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، وذلك على النحو التالي:

- فرحان محمد نادر الدوسري (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة المجاهيم.

- حامد بن سعود بن سمار العتيبي (بيرق المؤسس) فئة الشعل.

- دبوس مبارك عبدالله الدبوس (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الصفر.

- عبدالله عامر عبدالله النهدي (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الوضح.

- نغيمش فهد عبدالهادي العجمي (سيف الملك) فئة المجاهيم.

- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى (سيف الملك ـ نخبة النخبة) فئة الشقح.

- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي (سيف الملك ـ نخبة النخبة) فئة الحمر، تسلمها عبدالملك عبدالمحسن الراجحي.

- فلاح سلطان بن عامر المطيري (سيف الملك ـ نخبة النخبة) فئة الشعل.

- أحمد قعيد مرزوق المطيري (سيف الملك) فئة الصفر.

- موسى محمد عبدالله الموسى (سيف الملك) فئة الوضح.

- ضحيان حسن فهد الدوسري (شلفا ولي العهد) فئة المجاهيم.

- مقعد بن فهد بن محمد الدوسري (شلفا ولي العهد) فئة الشقح.

- نايف عبدالمحسن صالح الراجحي (شلفا ولي العهد) فئة الحمر.

- سعود بن محسن بن عبدالعزيز الشيباني (شلفا ولي العهد) فئة الشعل.

- بدر حمدان سواد المطيري (شلفا ولي العهد) فئة الصفر.

- ناصر عيد بن شاعي العتيبي (شلفا ولي العهد) فئة الوضح.

- سالم هادي بن مسعود المري (الفحل المنتج) فئة المجاهيم.

- هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري (الفحل المنتج) فئة الحمر.

- مبارك بن ناصر بن مبارك آل بريك (الفحل المنتج) فئة الوضح تسلمها جري ناصر مبارك آل بريك.

- حزام حظينان حزام القحطاني (الفحل المنتج) فئة الشقح.

- مطلق عبدالله مطلق الدوسري (الفحل المنتج) فئة الشعل.

- بادي دبيان معيض السبيعي (الفحل المنتج) فئة الصفر.

- نورة عبدالله علي المهيدب، شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

- راعي الشداد عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، تسلمها نايف عبدالمحسن صالح الراجحي.