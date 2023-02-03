مخيم «سبيس 2101» التدريبي في «كاوست» يتيح لطلبة المملكة تجربة تعليمية متطورة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات ستقدم كاوست برنامجًا استثنائيا معترفًا به عالميًا للشباب السعودي بقيادة نخبة بارزة من رواد الفضاء والمعلمين الدوليين في حرم الجامعة.

تستعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لإطلاق مخيم «سبيس 2101» التدريبي الافتتاحي الذي يحظى باعتراف عالمي، ويعتبر الأول من نوعه في السعودية. ويهدف المخيم لخلق نافذة من الفرص للشباب السعودي من خلال التبني المبكر للمواهب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (ستيم). وسيكون الحرم الجامعي لكاوست مركزًا لهذا المخيم الذي سيضم ما يقرب من 200 طالب وطالبة من المواهب السعودية من جميع أنحاء البلاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

ويعكس تنظيم مخيم «سبيس 2101» التزام «كاوست» برؤيتها الطموحة التي تأسست من أجلها، التي تؤكد دور الجامعة المحوري كوجهة للتعليم والبحث العلمي والتقني في العالم، وفي تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال القادمة في مجالات العلوم المختلفة في المملكة، ومنها مجال علوم الفضاء.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للفضاء، هي الشريك المؤسس لـ«كاوست» لهذا المخيم التدريبي الذي سيكون لفترة خمسة أيام، وبمشاركة متميزة من معلمين متخصصين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات، فضلًا عن نخبة من رواد الفضاء المشهورين عالميًا من «ناسا» و«سبيس إكس» وهم سوزان كيلرين وتشارلز جيمار وسيان بروكتور ودانييل تاني. وسيركز البرنامج على تحدي الشباب السعودي وتحفيزهم لاستكشاف الفرص والمسارات الوظيفية المتعلقة بعلوم الفضاء.

وعلق نائب المحافظ المكلف لقطاع الفضاء في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فرانك سالزجيبر بهذه المناسبة: «الفضول هو أفضل وقود للابتكار، وغموض الفضاء أفضل محرك للفضول».

وتم اختيار الطلبة المشاركين في مخيم «سبيس 2101» من بين مجموعة تنافسية ضمت 700 متقدم، واختار المنظمون نحو 200 مشارك موهوب من عدة مدارس في مختلف أنحاء السعودية، ومدارس مسك، ومدرسة الملك فيصل في الرياض، ومدارس منارات المدينة الدولية في المدينة المنورة، ودار الفكر في جدة، ومدارس الظهران الأهلية، ومدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها.

«سبيس 2101»: المملكة العربية السعودية

نعيش اليوم في حقبة صعود تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي بدأت بتحويل بيئة العمل في مختلف القطاعات حول العالم. ولا شك في أن هذا الصعود المضطرد لهذه التقنيات سيحتم الطلب في سوق العمل على المهارات في مجال العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات. وهو ما تراه «كاوست» فرصة مواتية لإعداد الطلبة السعوديين لوظائف المستقبل من خلال اتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتطوير المواهب التنافسية عالميًا وإتاحة مثل هذه البرامج التنموية لشباب الوطن كجزء من مبادرة (STEAM Forward) التابعة لإدارة التقدم الوطني الإستراتيجي في الجامعة.

وفي هذا السياق، تقول النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الإستراتيجي في «كاوست» الدكتورة نجاح عشري «إن استكشاف الفضاء ليس فقط ذا قيمة كبيرة للبشرية، ولكنه أيضًا بمثابة أداة لإلهام العقول الشابة لاتخاذ مسارات وظيفية مستقبلية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهي مجالات رئيسية ومؤثرة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام».

سيُتوج المخيم بمسابقة تنافسية لتصميم بيئات خاصة من قبل فرق مختلفة من الطلبة. وستقوم لجنة تحكيم مرموقة تضم رواد فضاء وعلماء وخبراء الصناعة بتقييم مشاريع هذه الفرق. وستكون جائزة الفريق الفائز هي السفر إلى فلوريدا، في الولايات المتحدة، لمشاهدة حدث إطلاق مباشر لمكوك فضائي في مركز كينيدي للفضاء.

يقول الرئيس التنفيذي للعمليات في ستارلايت للتعليم (Starlight Education) بيتر لونغستاف: «تُلهم مخيماتنا التدريبة الطلبة جميعهم، وتحفزهم لبلوغ النجوم، وهي جزء من طموحاتنا لمساعدة المواهب الشابة لتحقيق قدراتها وإمكاناتها. ونحن ملتزمون، من خلال العمل مع شركائنا والمؤسسات المحلية الأخرى، بمنح الطلبة تجربة تعليمية لا تُنسى بدعم وتوجيه من قبل رواد فضاء ناسا والجامعات ذات التصنيف الأعلى وبعض أكثر العلماء شهرة في العالم».

للمزيد من المعلومات حول مخيم «سبيس 2101» التدريبي في «كاوست» تجدونها في الرابط http://sna.kaust.edu.sa/space2101.