كشف مركز خدمات الابتعاث التابع لوزارة التعليم، عددا من التحذيرات والتنبيهات التي يتوجب على المبتعث اتباعها عند الوصول إلى دولة اليابان.

وأكد المركز أنه يجب على المبتعث إلى اليابان، الحرص على الحصول على شهادة التطعيم وفق المواصفات المطلوبة، وتحميل البرنامج الخاص بالسجل الصحي من خلال موقع وزارة الصحة والعمل اليابانية، والإجابة على الأسئلة قبل الوصول حتى تكون الإجراءات سهلة، وفي حال عدم توفر الشهادات المطلوبة ستُمنع من الدخول إلى اليابان، كما يتوجب على المبتعث اتباع الحجر المؤسسي عند الوصول، منوهاً إلى أن كافة التكاليف على حسابه الخاص.

وشدد مركز خدمات الابتعاث، على حرص المبتعث على إيجاد سكن بالتنسيق مع الجامعة قبل الوصول إلى اليابان، وبعد الوصول يتم الذهاب إلى البلدية لتسجيل العنوان، وبعد ذلك يمكنه فتح الحساب البنكي، أما في حال وجود رغبة بإحضار المرافقين إلى اليابان، فيجب تقديم الأوراق المطلوبة لوزارة العدل وذلك بعد وصول الطالب إلى اليابان «بمفرده» والحصول على شهادة الأهلية للمرافقين COE ثم إرسالها إلى السعودية عبر البريد الدولي، وبموجبها يحصل المرافقون على تأشيرة الدخول إلى اليابان من السفارة اليابانية في الرياض أو القنصلية في جدة.

وأفاد المركز بأن الرخصة السعودية والدولية لا يمكن استخدامها في اليابان، بل يجب على المبتعث استخراج رخصة يابانية، إذ إن قيادة أي مركبة من دون الرخصة اليابانية تعد مخالفة للقانون يحاسب صاحبها.

كما أن من التنبيهات المهمة للمبتعث، الحرص على تجديد التأشيرة قبل نهايتها بوقت كافٍ لتجنب الوقوع في مشكلة قانونية، فيما دعا المركز إلى ضرورة متابعة حسابات السفارة السعودية والملحقية الثقافية في اليابان، ومعرفة أرقام التواصل في حالات الطوارئ ومتابعة الجهات الرسمية في حالات الكوارث الطبيعية.