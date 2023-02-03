أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، أن منصة «إدامة» أحد برامج الوزارة الداعمة لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، لتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مشيراً إلى أن أهمية منصة «إدامة» تكمن في التقاء الجهات المستفيدة في وزارة الدفاع مع المنتجين بقطاع الصناعات المحلية، حيث تُعرض متطلبات أفرع القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد على المصانع الوطنية.ودشن الدكتور البياري أمس منصة «إدامة» لتأمين متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد من المصانع الوطنية.وتهدف المنصة إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية؛ والمتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق، ودعم وتوطين التصنيع العسكري، ورفع الجاهزية والاستدامة للمنظومات القتالية، وتحقيق التحول الرقمي في إجراءات طلبات توطين طلبات الوزارة من قطع الغيار والمواد والإصلاح، ودعم الصناعات الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية.وتمكِّن المنصة، أفرع القوات المسلحة والإدارات المعنية من استعراض معلومات المصانع وأنشطتها، وتقديم طلبات التصنيع، والبحث والتدقيق في بيانات القطع والمواد، ومتابعة عملية التصنيع بشكل آلي من لحظة رفع الطلب حتى اعتماده والحصول على التقارير وتحليل البيانات.