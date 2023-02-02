أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري لـ «عكاظ» أن ورشة عمل «دور التعاونيات في تعزيز قدرات المرأة لمنتجات الثروة الحيوانية» تأتي ضمن دور الوزارة لتمكين المرأة العاملة بالأنشطة الزراعية وإعدادها كقائدة ريفية مؤثرة في توجهات النظام الاقتصادي والاجتماعي من خلال بناء وتطوير مهاراتها ودعمها لصناعة قدوات على المستوى المحلي والعالمي في هذا القطاع المهم.

وأضاف المهندس المطيري يأتي هذا البرنامج لاحتضان المشروعات الناشئة للأسرة والمرأة بشكل عام ومنتسبات الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بشكل خاص بهدف تقديم الدعم والتطوير والتدريب للأسر ولعضوات ومنتسبات التعاونيات على الإنتاج وإضافة القيمة وأنشطة التسويق، لتفعيل مشـاركتهن في الأعمال التجارية التعاونية، وتوجيه الجمعيات التعاونية لوضع الخطط الاستراتيجية على جميع مستويات الإنتاج، وتعزيز الروابط بين أعضاء الجمعية التعاونية مع أصحاب المصلحة الآخرين من أجل زيادة الإنتاج وإضافة القيمة وأغراض التسويق، كما يستهدف هذا البرنامج والذي يمتد على مدى ثلاثة أيام أكثر من 60 امرأة من حاضنات المشروعات الناشئة ممن يملكن أفكارا ومشروعات لتطوير المنتجات الحيوانية بالمحافظة.

ويأتي ذالك خلال تدشن محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد آل سعود ورشة العمل «دور التعاونيات في تعزيز قدرات المرأة لمنتجات الثروة الحيوانية» بالتعاون مع منظمة الفاو للأغذية بالامم المتحده ويلقيها كبيرة الخبراء كاكولي غوش ومجموعة من خبراء منظمة الفاو للأغذية.