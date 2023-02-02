أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية الطلابية لدى الملحقية الثقافية، حيث تم اختيارهم لفوزهم بجائزة التميز المؤسسي لإدارات النوادي الطلابية السعودية بالمملكة المتحدة وذلك في دورتها الـ 40-41.

وقالت الملحقية إن الأعضاء الذين يمثلون مدن دراستهم هم عبدالله الشمري لندن، يحيى المعلم أكسفورد، ومحمد العوامي كامبريدج، هادي بنتن جلاسكو وسلطان المضحي مانشستر، وأحلام السلمي نيوكاسل، ومحمد إسلام شيفيلد، وثامر المحيا ساوثهامبتون.

وقدم زملاء المرشحين في النادي الطلابي في ليستر وبرمنجهام وليفربول التهاني والتبريكات لزملائهم متمنين لهم المزيد من النجاحات لتمثيلهم ونقل أصواتهم، مشيدين بالجهود التي تقدمها الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة وعلى رأسها الملحق الثقافي الدكتورة أمل جميل فطاني التي أحدثت حراكا كبيرا وتنافسا بين المبتعثين والمبتعثات لنقل الصورة الحسنة عن المبتعث السعودي والإنجازات التنموية والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية.