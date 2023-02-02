أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وفي ما يلي نص الأمرين الملكيين:

• أمر ملكي:

الرقم: أ/272

التاريخ: 1444/7/11

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 1391/3/18هـ

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/4/11

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/325) بتاريخ 1442/6/11

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 1414/3/3

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانياً: يعين معالي الأستاذ/ أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود





• أمر ملكي:

الرقم: أ/273

التاريخ: 1444/7/11

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 1391/3/18هـ

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 1414/3/3

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود