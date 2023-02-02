ضبطت شرطة العاصمة المقدسة بالتعاون مع صحة منطقة مكة المكرمة، مقيمة وزوجها، يمارسان مهنة الطب البديل (الحجامة) دون الحصول على التراخيص النظامية.

وذكر المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن صحة مكة المكرمة -بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة- ألقت القبض على مقيمة وزوجها بعد تلقيها بلاغات عن ممارستهما لمهنة الحجامة بشكل غير نظامي، وبالتالي عدم تقيدهما بتطبيق معايير السلامة والوقاية من العدوى ونواقل الأمراض، مما يشكل خطراً على حياة مرتاديهم.

وبين أنه تمت إحالتهما الى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مهيباً بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات والمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937.