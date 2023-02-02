حظي ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي، بدعم دولي جديد أمس (الأربعاء)، إذ قرر مجلس الوزراء البلغاري دعم ملف السعودية، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين الجانبين والروابط المشتركة التي تجمعهما.

ولفت البيان الرسمي من مجلس الوزراء البلغاري، إلى أن بلغاريا «تأخذ بعين الاعتبار العلاقات القائمة مع السعودية وتعتبرها شريكا إستراتيجيا في الشرق الأوسط»، فيما توقعت الحكومة البلغارية أن يساهم دعم ملف السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» والمشاركة الفاعلة فيه إلى «تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذلك جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأشادت الحكومة البلغارية بالتقدم الذي تشهده السعودية وملفها النوعي، قائلة إن أهم ما يميز الترشيح السعودي لـ«إكسبو 2030» هو: «التطور الديناميكي للسعودية والتطبيق الواسع للتقنيات الجديدة، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على التقاليد والالتزام بمكافحة تغيّر المناخ».

وتتنافس العاصمة السعودية (الرياض) بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض (مقرُّه العاصمة الفرنسية باريس) 4 مدن لاحتضان الحدث المهم، هي: الرياض (السعودية)، بوسان (كوريا الجنوبية)، روما (إيطاليا)، (أوديسا) أوكرانيا.

وتقام معارض «إكسبو» الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.